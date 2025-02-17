Происшествия

Житель Пскова ответит в суде за попытку приобрести наркотики с помощью телефона сожительницы

39-летнего псковича могут отправить за решетку на 10 лет за приобретение наркотиков, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Псковского района.

15 января мужчина, воспользовавшись телефоном сожительницы, решил приобрести наркотическое средство, вызывающее психологическую эйфорию.

Реализуя свой преступный умысел, он направился в одну из деревень Псковского района, но там его ожидали оперативные работники.

Мужчина был задержан и досмотрен, при нем обнаружен сверток с наркотическим средством в крупном размере. Санкция части 2 статьи 228 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 10 лет с дополнительным наказанием в виде штрафа.