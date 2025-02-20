Происшествия

Нарушения пожарной безопасности и санитарных норм в роддоме выявила прокуратура в Великих Луках

Прокуратура города Великие Луки совместно со специалистами ОНД и ПР по городу Великие Луки УНД и ПР Главного управления МЧС России по Псковской области и ТО Роспотребнадзора 28 января провела проверку здания филиала «Великолукский» ГБУЗ ПО «Псковская областная клиническая больница» (Родильный дом). В результате были обнаружены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства и правил пожарной безопасности, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Роддом распологается по адресу: город Великие Луки, улица Софьи Ковалевской, дом 20.

Среди основных нарушений было выявлено:

- Превышение срока службы технических средств пожарной сигнализации (более 10 лет);

- Отсутствие ежегодного испытания средств обеспечения пожарной безопасности;

- Эксплуатация светильников со снятыми рассеивателями в кухне;

- Отсутствие приспособления для самозакрывания двери, ведущей на лестничную клетку;

- Недостаточное количество средств контроля качества дезинфицирующих средств;

- Наличие дефектов отделки стен и потолков в кабинетах, помещениях и палатах.

Для устранения выявленных недостатков прокуратура города направила главному врачу ГБУЗ ПО «Псковский клинический перинатальный центр» представление об устранении нарушений законодательства в сфере здравоохранения. На данный момент документ находится на стадии рассмотрения.