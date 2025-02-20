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Двоих псковичей поймали за кражу почти 500 кг топлива из локомотива

24.02.2025 12:27|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники транспортной полиции в Псковской области задержали двух местных жителей в возрасте 34 и 47 лет, которые подозреваются в тайном хищении дизельного топлива из топливной системы локомотива на перегоне станции Дно, сообщили Псковской Ленте Новостей пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: Псковский ЛО МВД России на транспорте

В ходе расследования было установлено, что злоумышленники работали в одной транспортной организации и в ночное время, вооружившись пластиковыми канистрами, слили более 492 кг горючего. После этого они поочередно переносили заполненные канистры в личный автомобиль одного из задержанных, намереваясь скрыться и распорядиться похищенным топливом по своему усмотрению.

Однако, их преступный план был раскрыт, и задержанные были пойманы сотрудниками транспортной полиции до того, как смогли завершить свои действия. Сумма ущерба, причиненная транспортной организации, составила более 30 тысяч рублей.

По данному факту Следственный отдел Псковского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении мужчин возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункт «а» часть 2 статьи 158 УК РФ «Кража группой лиц по предварительному сговору». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

В настоящее время в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Теги: #кража #локомотив
Источник: Псковская Лента Новостей
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