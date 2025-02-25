Происшествия

Житель Дновского округа попал под суд за кражу в порховской деревне

В Порхове будут судить 31 летнего жителя Дновского округа, совершившего хищение имущества из жилого дома в Порховском округе (пункт «а» части 3 статьи 158 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в порховской прокуратуре.

Установлено, что мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за совершение тяжких преступлений, находясь в состоянии алкогольного опьянения в порховской деревне Хрычково совместно с лицом, в отношении которого уголовное преследование прекращено в связи с его смертью, пробрались через окно фронтона надворной постройки в дом, откуда похитили имущество владельца жилица

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Порховский районный суд, виновному грозит до шести лет лишения свободы.