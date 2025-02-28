Происшествия

Устроивший стрельбу в Санкт-Петербурге пскович был найден мертвым

Стрелка, ранившего женщину на Кронверкском проспекте в Санкт-Петербурге, полицейские обнаружили мертвым в разыскиваемом автомобиле, сообщили в официальном Telegram-канале ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Видео: ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области

4 марта в 22.10 в полицию поступила информация о стрельбе возле дома №49 по Кронверкскому проспекту и ранении девушки. Стрелок с места происшествия скрылся на автомобиле. Пострадавшая, 38-летняя петербурженка, госпитализирована в тяжелом состоянии.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили разыскиваемый автомобиль возле дома №55 корпус №1 по Малому проспекту Васильевского острова. В автомобиле было обнаружено тело подозреваемого с огнестрельным ранением головы. По предварительной информации, мужчина свел счёты с жизнью.

Подозреваемый — 53-летний уроженец Псковской области, который ранее состоял в отношениях с пострадавшей. Предположительно, мотивом нападения могла стать ревность.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.