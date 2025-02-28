Происшествия

Один человек из семьи смог спастись при смертельном пожаре в Куньинском районе

В Куньинском районе проводится проверка по сообщению о гибели трех человек при пожаре, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

5 марта в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме

в деревне Корнилово Куньинского района тел трех человек с признаками воздействия высоких температур.

Погибшими являются 64-летний мужчина, его 62-летняя супруга и их 37-летний сын. Еще одному сыну погибшей пары удалось выбраться из горящего дома, в настоящее время ему оказывается медицинская помощь.

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По полученной следствием информации, причиной возгорания могла послужить неисправность печного отопления. В настоящее время назначили медицинские и пожарно-технические судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на

установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.