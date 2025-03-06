Происшествия

У мужчины, убившего соседей в Псковской районе из-за громкой музыки, выявлено психическое заболевание

В Псковском районе направлено в суд уголовное дело в отношении мужчины, убившего соседей из-за громкой музыки, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области завершило расследование уголовного дела в отношении местного жителя, уличенного в убийстве двух человек (пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ).

По версии следствия, днем 2 сентября 2024 года обвиняемый пришел в квартиру своих соседей и на почве неприязни, возникшей из-за громко звучащей музыки, нанес проживавшим там мужчине и женщине множественные колотые ранения, после чего скрыл следы совершенного преступления, выкинув орудие преступления и свою одежду. От полученных повреждений пострадавшие скончались на месте происшествия.

Следователи и криминалисты СК во взаимодействии с сотрудниками полиции установили местонахождение фигуранта, по ходатайству органов следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, затем он помещен в психиатрический стационар.

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Мужчине проведена психолого-психиатрическая экспертиза, которая установила наличие у него психического заболевания и показала, что в момент совершения им противоправных деяний он не осознавал фактический характер своих действий и не мог ими руководить.

В связи с этим уголовное дело с утвержденным постановлением о применении принудительных мер медицинского характера направлено в суд для рассмотрения по существу.