Происшествия

Восемь человек утонули в Псковской области за выходные

В Псковской области за прошедшие выходные в результате утоплений в районах Псковского, Гдовского, Невельского и Локнянского погибли восемь человек, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Следственный комитет Российской Федерации по Псковской области организовал проведение процессуальных проверок для установления всех обстоятельств произошедшего.

Предварительная информация свидетельствует, что все погибшие занимались рыбалкой и провалились под лед во время ловли рыбы.

Региональное следственное управление напоминает, что для предотвращения трагических происшествий на воде необходимо соблюдать правила безопасности и избегать выхода на тонкий подтаявший лед