Происшествия

Жители Пскова и Опочки перевели мошенникам более 150 тысяч рублей

Очередные факты телефонных мошенничеств отмечены в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Опочки позвонили неизвестные. И под разными предлогами завладели их денежными средствами. В частности, злоумышленники предложили пожилым собеседникам дополнительный заработок в Сети, а также пообещали осуществить некое перечисление денежных средств от одной из организаций. А некоторых представителей студенчества незнакомцы ввели в заблуждение под предлогами сдачи квартиры в аренду и бронирования места в кафе.

В итоге потерпевшие лишились в общей сложности свыше 150 тысяч рублей. Они обратились за помощью к стражам правопорядка. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Выясняются все обстоятельства произошедшего.