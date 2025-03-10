Происшествия

Житель Локни выплатил 73 тысячи рублей за угрозы ножом таксисту

Судебные приставы добились от мужчины выплаты материального ущерба, причиненного преступлением, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Житель Локни, не имея средств для оплаты, угрожал водителю такси ножом, забрал наличные денежные средства и принудил перевести деньги с банковских карт.

В судебном заседании мужчина пояснил, что ранее его разыскивали сотрудники МВД, поэтому он решил скрыться на такси. Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162, частью 4 статьи 166. По решению суда 30-летнему жителю Локни присудили штраф в размере 73 тысячи рублей.

Исполнительный лист предъявили в отделение судебных приставов Пушкиногорского, Локнянского и Бежаницкого районов. После возбуждения исполнительного производства судебный пристав уведомил должника об этом и напомнил об ответственности в случае бездействия.

«Однако, мужчина не торопился выплачивать задолженность, и повлиять смогли меры принудительного исполнения. Судебный пристав ограничил в праве выезда за пределы РФ, а также наложил арест на его счета в банках. В связи с тем, что в добровольный срок оплата не была произведена, была применена штрафная санкция в виде исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей», - отметили в УФССП.

В результате действий пристава ущерб, причиненный преступлением, взыскали, исполнительное производство окончили фактическим исполнением.