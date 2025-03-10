Происшествия

Молодой человек в чёрной одежде пропал в Пскове

20-летний Никита Алексеев пропал в Пскове. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт», его местоположение неизвестно с 14 марта.

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы пропавшего: рост 172, худощавого телосложения, волосы светло-русые, короткая стрижка, тёмно-зелёные глаза.

Молодой человек предположительно был одет в чёрную зимнюю куртку с капюшоном, чёрные штаны, чёрные шапка и зимние ботинки на шнурках.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Никиты Алексеева, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.