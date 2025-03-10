Происшествия

Жителя Челябинской области осудили за хищение денег у великолукских пенсионеров

Житель Челябинской области осужден за хищение у великолукских пенсионеров более 500 000 рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В судебном заседании установлено, что 28-летний подсудимый работал курьером в организованной группе телефонных мошенников, которые звонили пожилым жителям Великих Лук и сообщали ложную информацию, что их родственники или знакомые совершили ДТП и для разрешения вопроса об освобождении от уголовной ответственности требуются денежные средства.

Подсудимый, входя в состав организованной группы, выполнял роль «курьера», встречаясь с престарелыми гражданами, которые отдавали ему свои сбережения, а он в свою очередь переводил их на указанные «куратором» счета, оставляя себе 10%.

В период с 20 по 21 февраля 2023 года на территории города Великие Луки у трех потерпевших было похищено 550 000 рублей. Денежные средства на сумму 200 000 рублей у четвертой потерпевшей похитить не удалось по независящим от подсудимого обстоятельствам.

Суд назначил наказание по совокупности преступлений в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.