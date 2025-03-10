Происшествия

Мужчина в серо-черной кепке с пакетом пропал в Пскове

66-летний Олег Наумовский пропал в Пскове. 18 марта мужчина вышел из дома и не вернулся, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 172-175 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые вьющиеся волосы с проседью, серо-голубые глаза.

Был одет серо-черную куртку, предположительно, синие джинсы, темно-коричневые полуботинки, серо-черную кепку. С собой у мужчины был белый пакет.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(911)890-92-81, 8-921-219-69-26 или 112.