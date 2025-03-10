Происшествия

Мошенники выманили более миллиона рублей у жителей Псковской области

Аферисты обманули ряд жителей региона на сумму более одного миллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, мошенники звонили жителям Пскова, Великих Лук, Печор и Псковского района и представлялись сотрудниками разных организаций. Под предлогами предоставления дополнительного заработка на брокерской платформе, необходимости перевода денежных средств на «безопасные счета», перерасчета пенсии, одалживания денег под видом родственников присвоили себе сбережения собеседников на общую сумму свыше миллиона рублей. Потерпевшие обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Чтобы избежать подобного малоприятного "знакомства" с кибермошенниками, следует всегда строго следовать правилам безопасности. Не ищите в Сети "легких" денег! Быстрого заработка в Интернете не бывает. Помните также, что реальные сотрудники банков или правоохранители никогда не будут запрашивать ваши персональные данные или иную конфиденциальную информацию!» - напоминают сотрудники полиции.