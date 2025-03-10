Происшествия

Более двух миллионов рублей украли мошенники у жителей Пскова и Великих Лук

Мошенники за счет жителей Пскова и Великих Лук получили более двух миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова и Великих Лук звонили неизвестные и под предлогами предотвращения попыток оформления кредитов на собеседников и предоставления им дополнительного заработка в Сети завладели сбережениями людей.

Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и отдельных пользователей Сети, которые совершали операции на сайтах купли-продажи. Потерпевшие лишились в общей сложности более двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела.

Проводится расследование.