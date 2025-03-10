Происшествия

Более полумиллиона рублей перевели мошенникам жители Псковской области

В результате обманных действий мошенников жители Псковской области лишились в общей сложности более полумиллиона рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, трем жителям Пскова, Великих Лук и Опочки звонили неустановленные лица. И под предлогами возможности предоставления дополнительного заработка в Сети, а также необходимости перевода сбережений собеседников на «безопасные счета» завладели их денежными средствами на общую сумму более 500 тысяч рублей.

Потерпевшие обратились за помощью к стражам правопорядка. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе следствия.