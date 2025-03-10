Происшествия

Подозреваемого в посредничестве в передаче особо крупной взятки задержали на трассе «Псков»

Сотрудники экономической полиции и ФСБ задержали двоих подозреваемых в посредничестве в передаче особо крупной взятки. Они обещали, что за 20 миллионов рублей бизнесмен из обвиняемого станет свидетелем, рассказали в правоохранительных органах.

На днях сотрудники управления экономической полиции ГУ МВД России с сотрудниками ФСБ задержали двоих подозреваемых в посредничестве в получении взятки. 33-летний Максим задержан у дома на улице Кубинской в Петербурге. Его 32-летний товарищ Роман остановлен на трассе «Псков» в Гатчинком муниципальном округе, пишет 47news.

По предварительным данным, с февраля этого года двое убеждали 40-летнего жителя столицы передать им 20 миллионов рублей. Деньги якобы должны были послужить серьезным аргументом в изменении меры пресечения для мужчины и перевода его из статуса обвиняемого в свидетели. Фамилия и инициалы потерпевшего совпадают с данным руководителя столичных компаний, которые занимаются строительством и обслуживанием дорог, а также благоустройством коттеджных поселков.

По предварительной информации, один из товарищей задержан у дома, а другой пытался скрыться за пределами Петербурга и Ленобласти. Один из мужчин, к слову, уроженец города Лиепая в Латвии.

СК Петербурга возбуждено уголовное дело посредничестве в даче взятки в особо крупном размере.

Подозреваемые процессуально задержаны. Совсем скоро решится их ближайшее будущее с точки зрения пребывания в изоляторе.