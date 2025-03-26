Происшествия

Псковича будут судить за кражу сломанного автомобиля

Жителя города Пскова будут судить за кражу чужого сломанного автомобиля (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Установлено, что мужчина увидел автомобиль в плохом состоянии во дворе одного из домов города Пскова, автомобиль требовал ремонта, и мужчина посчитал, что он никому не нужен, никто не будет его искать.

Приехав вечером, он перегнал автомобиль к себе по месту жительства с целью последующего использования, чем причинил потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму 200 тысяч рублей.

Потерпевший, обнаружив пропажу автомобиля, обратился в полицию. Уголовное дело направлено в Псковский городской суд для рассмотрения по существу.

Санкция пункта «в» части 2 статьи 158 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с возможностью применения дополнительных видов наказания.