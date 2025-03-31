Происшествия

Упавшая в шахту заброшенного крематория великолучанка могла оступиться

По версии следствия, упавшая в шахту недостроенного здания 14-летняя великолучанка могла оступиться, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По имеющимся данным, 30 марта несовершеннолетняя находилась внутри недостроенного здания в городе Великие Луки и, предположительно оступившись, упала в открытую шахту с четвертого этажа. В настоящее время девочка доставлена в лечебное учреждение, где ей оказывается медицинская помощь.

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Следователи регионального следственного управления опрашивают очевидцев, обладающих значимой информацией, назначили необходимые судебные экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего, в том числе дадут оценку действиям собственникам здания. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что прокуратура начала проверку по факту падения девочки в шахту заброшенного крематория в Великих Луках.