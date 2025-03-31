Происшествия

17 случаев пала травы зафиксировали в Псковской области

17 ландшафтных пожаров зафиксировали в Псковской области 1 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону.

По одному пожару зафиксировали в Псковском районе, Бежаницах, Гдове, Кунье и Пустошке. В Великолукском районе произошло 5 случаев пала травы, в Новосокольниках три, в Печорах и Себеже по два. Общая площадь пожаров составила 14,99 га.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

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В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.