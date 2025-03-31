Происшествия

Сотрудники Росгвардии пресекли серию краж из торговых центров Пскова

Сотрудники псковской Росгвардии за минувшие выходные предотвратили серию хищений из торговых центров, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.





Сотрудники Росгвардии прибыли в гипермаркет на улице Яна Фабрициуса по сигналу тревоги 4 апреля, где задержали гражданку 2002 года рождения, которая похитила из торгового зала продукты на сумму 1400 рублей.

Следующий вызов сотрудников Росгвардии произошел 6 апреля в гипермаркет на улице Труда. По прибытию росгвардейцы задержали 25-летнего псковича, который воровал сладости.

По фактам хищений проводятся проверки.