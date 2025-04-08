Происшествия

Жительница Великолукского района заколола сожителя ножом

Жительницу Великолукского района обвиняют в причинении сожителю тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Видео: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

В правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в помещении одной из квартир многоквартирного дома в деревне Дубрава-1 Великолукского района тела мужчины с ножевым ранением в области левого бедра. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего). По подозрению в совершении указанного преступления задержана сожительница пострадавшего.

По версии следствия, 7 апреля обвиняемая со своим сожителем находились в квартире по месту проживания, когда между ними произошла ссора, в ходе которой женщина взяла кухонный нож и нанесла своему сожителю удар в ногу. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы. Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.