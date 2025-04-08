Происшествия

Мужчину в зеленой флисовой куртке разыскивают в пушкиногорской деревне Корнево

48-летний Олег Алексеев пропал в деревне Корнево Велейской волости Пушкиногорского района. С 7 апреля его местонахождение неизвестно, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Псковской области

Приметы: рост 170 сантиметров, плотное телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза. Предположительно, был одет в зеленую флисовую куртку, камуфлированного цвета штаны, черные резиновые сапоги 43 размера и серую шапку.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8(911)890-92-81, 8-921-219-69-26 или 112.