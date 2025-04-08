Происшествия

Траву подожгли напротив завода в Новом Изборске. ФОТО

Траву подожгли напротив завода в Новом Изборске 13 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей очевидцы.

«Я на пробежке увидела как мужик траву поджигает. Меня увидел, засуетился. Я на него заругалась, говорю: Что вы делаете, и в своем ли вы уме?". Поулыбался, сказал, что пусть трава зеленая растёт, и ушел. В пожарную часть позвонила. Они спросили: сильно ли горит и представляет ли опасность, поблагодарили за информацию и распрощались», - поделилась историей очевидица.

Ранее сообщалось о пале травы заметили на берегу озера Фотьевское в Великолукском районе.

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В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.