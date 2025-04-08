Происшествия

11 случаев пала травы зарегистрировали за сутки в Псковской области

11 ландшафтных пожаров зафиксировали на территории Псковской области 14 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по региону.

В Псковском районе зафиксировали два пожара, в Великолукском районе один. В Бежаницах, Дно, Новосокольниках, Плюссе и Усвятах также по одному. В Невеле зафиксировали три пожара. Общая площадь возгорания составила 9,21 гектара.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.