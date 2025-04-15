Розыск пропавшей 17-летней жительницы псковской деревни Опочицы прекращен

Полицейские установили местонахождение находившейся в розыске Анны Таракановой 2008 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Фото: Telegram-канал УМВД России по Псковской области
Ранее сообщалось, что 30 марта текущего года эта девушка ушла из дома в неизвестном направлении. Проживает она в деревне Опочицы Псковского района. В настоящее время её местонахождение в Пскове установлено.
Полиция выражает благодарность всем неравнодушным гражданам и представителям средств массовой информации, оказавшим содействие органам внутренних дел в розыске Анны Таракановой. В частности, большую помощь оказали члены поискового отряда «ЛизаАлерт».