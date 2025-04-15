Происшествия

Ручную гранату и артснаряд идентифицировали в Псковской области

Ручную гранату и артиллерийский снаряд идентифицировала группа разминирования поисково-спасательного отряда города Пскова в Псковском районе и Невельском муниципальном округе 15 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Вблизи деревни Соловьи Псковского района специалисты идентифицировали ручную гранату РГ-42 времен Великой Отечественной войны.

В Невельском муниципальном округе возле деревни Борисово группа разминирования идентифицировала артиллерийский снаряд калибра 76 мм.

Напомним, при обнаружении предмета, даже похожего на взрывоопасный, необходимо немедленно сообщить об этом по телефонам: 01, 02 или 101, 102, 112 (с мобильного телефона).