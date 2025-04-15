Происшествия

Молодого человека поймали на краже кухонных принадлежностей из псковского гипермаркета

Хищение из торгового центра в Пскове предотвратили росгвардейцы 15 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Росгвардии по Псковской области.

Около 19:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета на улице Яна Фабрициуса поступил сигнал «Тревога».

На место происшествия незамедлительно был направлен экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали гражданина 2006 года рождения, который похитил из торгового зала кухонные принадлежности.

По данному факту проводится проверка.