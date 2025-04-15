Происшествия

Более полутора миллионов рублей выманили мошенники у псковичей

Под разными предлогами злоумышленники обманным путем завладели деньгами нескольких жителей региона на общую сумму более полутора миллионов рублей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Великих Лук и Невеля в эти апрельские дни звонили неустановленные лица, которые представлялись сотрудниками различных организаций. И под выдуманными предлогами необходимости перевода денежных средств на «безопасный счет», замены счетчиков в квартире, возможности погашения кредита ввели собеседников в заблуждение.

Таким образом, после общения с мошенниками доверчивые горожане лишились в общей сложности свыше полутора миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.