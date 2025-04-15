Происшествия

Следственный комитет начал проверку по сообщению о гибели мужчины в Красногородском районе

Проверку по сообщению о гибели мужчины в водоёме проводят в Красногородском районе. Об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК по Псковской области.

Фото: СУ СК по Псковской области

Сегодня, 17 апреля, в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в акватории озера Малолеска в Красногородском районе тела 59-летнего мужчины с признаками утопления.

Смотрите также Тело утонувшего мужчины обнаружили в Красногородском районе

Погибшим является местный житель, который 6 марта отправился на рыбалку и с того момента перестал выходить на связь с родственниками.

По материалу проверки назначили судебно-медицинскую экспертизу. На данный момент проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.