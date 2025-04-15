Происшествия

Разыскиваемого псковской полицией мигранта задержали в Петербурге

Беглого военного задержали после удара ножом на северо-востоке Петербурга. Пострадавший в реанимации.

Иностранец угодил в полицию после застолья в Красногвардейском районе Петербурга. Объяснять ему предстоит не только поножовщину, но и затянувшуюся отлучку из воинской части, сообщает ИА «Агентство журналистских расследований».

О нарушении общественного порядка на улице Пугачёва, 4, в службу «112» сообщили за полчаса до полуночи. Звонившая рассказала о драке и насчитала четырёх участников. Подоспевший на место наряд вневедомственной охраны обнаружил во дворе двоих. Одного передали медикам, второго увезли в отдел для разбирательства.

В полиции оказался 45-летний гражданин Азербайджана, которого, как выяснилось, уже ищет псковская полиция как фигуранта дела о самовольном оставлении службы. В части его недосчитались в конце 2024 года, а в начале весны объявили в розыск, пишет Фонтанка.ру.

По предварительным данным, в Петербурге иностранец жил в общежитии на улице Пугачёва, там же накануне выпивал с 31-летним соседом, ссора с которым закончилась ударом ножа. Пострадавшего доставили в Александровскую больницу с колото-резаной раной плеча и в тяжёлом состоянии поместили в шоковое отделение.

Иностранец пока получил протокол о мелком хулиганстве.