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Предположительной причиной пожара в кинодеревне в Новоржевском районе стал поджог

18.04.2025 20:33|ПсковКомментариев: 0

Предположительной причиной пожара кинодеревне в Новоржевском районе стал поджог, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управление МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

«По прибытию к месту было установлено, что огнём уничтожено 13 из 15 временных строений (декораций). Кинодеревня опахана по периметру и очищена от сухой травы. В ходе проведения проверки по факту возникновения пожара установлено, что имеется не менее трёх очагов возникновения пожара. Предварительная причина случившегося - умышленный поджог», - сообщили в МЧС.

 

В настоящее время проводится доследственная проверка, информацию передали в правоохранительные органы.

Источник: Псковская Лента Новостей
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