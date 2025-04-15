Происшествия

Баня горела на Ленинградском шоссе в Пскове

Возгорание в бане на Ленинградском шоссе в Пскове произошло 19 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Возможной причиной пожара стал аварийный режим работы электропроводки внутри бани. На месте работали 14 специалистов МЧС России и 4 единицы техники, спасен жилой дом.

Позднее произошло возгорание стенки в гараже на улице Юбилейной в Великих Луках. Предположительной причиной случившегося стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали 3 специалиста МЧС России и 1 единица техники.

В тот же день произошли пожары в двух бесхозных строениях в в деревне Носково Великолукского района и в деревне Костково-1 Бежаницкого муниципального округа. Сообщения о возгорании поступили в 13:00 и в 17:29. В обоих случаях причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

Позднее, в 18:17 поступило сообщение о возгорании неэксплуатируемого строения в деревне Вологино Невельского муниципального округа. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали 3 специалиста МЧС России и 1 единица техники.

В 22:30 поступило сообщение о возгорании пластикового мусорного контейнера на проспекте Гагарина в Великих Луках. Предположительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание ликвидировали 3 специалиста МЧС России и 1 единица техники.