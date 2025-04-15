Происшествия

Псковичка обманула 8 женщин, продав им несуществующие предметы одежды

Псковичка обманула 8 женщин, продав им несуществующие предметы одежды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Пскова.

В ходе судебного разбирательства установлено, что женщина с целью незаконного обогащения создала различные страницы в социальной сети «ВКонтакте», где путем обмана вводила в заблуждение иных пользователей сети, совершая продажу несуществующих товаров, указанных в ее профиле. После безналичной оплаты выбранных товаров и ее подтверждения осужденная добавляла «покупателей» в черный список.

Подсудимая в зале судебного заседания признала вину в полном объеме, пояснила, что намерена погасить причиненный материальный ущерб, по одному из эпизодов она его полностью погасила, направив денежные средства по реквизитам потерпевшей путем их перевода.

Суд первой инстанции признал женщину виновной в совершении инкриминируемых преступлений и окончательно назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 1 год условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.