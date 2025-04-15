Происшествия

Псковские таможенники нашли в вагоне тайники и изъяли 2268 пачек сигарет

Псковские таможенники в вагоне нашли 2268 пачек сигарет на российско-латвийской границе. Как сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева, сотрудники железнодорожного таможенного поста Посинь в тайниках саморазгружающегося бункерного грузового вагона обнаружили табачную продукцию стоимостью более 230 тысяч рублей.

Фотографии: Северо-Западное таможенное управление

При совместном с сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области осмотре железнодорожных вагонов выявлены посторонние вложения в балках закрытого хоппера с пшеницей, следовавшего из Казахстана в Латвию.

При таможенном досмотре сотрудники установили, что в продольных балках имеются не предусмотренные прямоугольные отверстия. Тайники были замаскированы металлическими пластинами на магнитах.

Из технологических полостей таможенники извлекли сформированные в связанные между собой брикеты с сигаретами. Злоумышленники сформировали 126 брикетов по 18 пачек сигарет с акцизными марками Республики Беларусь.

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля путем использования тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение товаров).