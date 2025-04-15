Происшествия

Пенсионеры незаконно поймали почти 80 рыб в Псковском озере

Незаконный вылов рыбы пресекли полицейские в Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского ЛО МВД России на транспорте.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского ЛО МВД России на транспорте

В ходе профилактических мероприятий сотрудники полиции по охране общественного порядка Псковского ЛО МВД России на транспорте совместно с сотрудниками отдела государственного контроля, надзора и рыбоохраны по Псковской области выявили местных жители, которые незаконно ловили рыбу в акватории Псковского озера.

Установлено, что двое злоумышленников в возрасте 67 лет и 71 года при помощи полимерной лодки и сетей из лески ловили рыбу в местах нереста и на миграционных путях к ним. В запрещенные снасти рыбаков попали 79 особей различных видов рыб.

Своими действиями браконьеры причинили водным биологическим ресурсам страны ущерб на общую сумму около 28 тысяч рублей.

В отделении дознания Псковского ЛО МВД России на транспорте в отношении граждан возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов группой лиц по предварительному сговору».

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Фигурантам избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.