Происшествия

Печерянин сломал девушке руку, пытаясь прекратить женскую драку

Прокуратура Печорского района утвердила материалы уголовного дела в отношении жителя региона, обвиняемого в умышленном нанесении тяжких телесных повреждений, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Фото: Архив ПЛН

В ходе следствия установлено, что мужчина, его сожительница и её подруга, а также потерпевшая, ее мать и подруга матери находились на крыльце дома обвиняемого. Между женщинами возник конфликт, который вскоре перерос в обоюдную драку.

В ходе потасовки мужчина одну из женщин со стороны потерпевшей вытолкнул с крыльца дома, после чего схватил пострадавшую девушку за руку, завел ее ей за спину и стал с силой тянуть руку вверх, пока не сломал потерпевшей плечевую кость.

Злоумышленнику предъявлено обвинение в совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Уголовное дело направлено в Печорский районный суд для рассмотрения по существу.