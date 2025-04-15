Возбуждено уголовное дело против невельчанина за незаконное хранение оружия и взрывчатки времен Великой Отечественной войны

В Невельском районе возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя за незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.
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По данным УФСБ России по Псковской области, фигурант искал предметы времен Великой Отечественной войны в лесах и обнаружил составные части огнестрельного оружия, которые незаконно хранил в сарае.
Согласно заключению экспертов, вышеуказанные основные части огнестрельного оружия пригодны для использования. Кроме того, правоохранителями у фигуранта было изъято взрывчатое вещество.
Расследование уголовного дела продолжается.