Происшествия

В Печорах у гражданина Германии конфисковали золотые слитки на сумму 90 млн рублей

В Печорах рассмотрено уголовного дело о контрабанде и неуплате таможенных платежей в отношении гражданина Германии, сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковской транспортной прокуратуре.

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Исходя из представленных доказательств суд установил, что в декабре 2024 года мужчина пересек границу Российской Федерации со стороны Эстонской Республики на принадлежащем ему автомобиле. При проведении таможенного досмотра в нишах автомобиля были обнаружены сокрытые слитки золота с процентным содержанием драгоценного металла 99% общим весом 13 кг и стоимостью свыше 90 млн рублей, а также 477 монет из сплавов золота и серебра на общую сумму свыше 24 млн рублей.

Вышеуказанный товар мужчина в установленном законом порядке не задекларировал с целью уклонения от уплаты таможенных платежей. Действия иностранного гражданина пресекли сотрудники Псковской таможни, незаконно перемещаемый товар был изъят.

В ходе рассмотрения уголовного дела подсудимый полностью признал свою вину и добровольно исполнил обязанность по уплате таможенных платежей на сумму свыше 10 млн рублей. С учетом принятых подсудимым мер по заглаживанию причиненного преступлением вреда, суд принял решение о прекращении уголовного дела в связи с назначением судебного штрафа на сумму 300 тысяч рублей. Этим же решением суда в доход государства конфискованы золотые слитки на сумму 90 млн рублей.