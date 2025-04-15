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Зоозащитники обвинили хозяев в издевательствах над собакой за псковским «Электроном»

Людьми, которые пытали ножом собаку вчера, 28 апреля, могли быть ее хозяева, сообщается в группе приюта для собак «Шанс» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: приют для собак «Шанс» / «ВКонтакте»

«Их вычислили за ночь люди, состоящие в группе. Все имеющиеся у нас данные мы передали полиции. Искренне надеемся, что наказание будет неотвратимым и суровым. И мы также надеемся, что в ходе следствия часть первая все таки сменится на часть вторую», - отметили в группе.

Напомним, по факту жестокого обращения с собакой в районе стадиона «Электрон» в Пскове возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ.

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Ранее сообщалось, что собаку подвесили на берегу реки Великой и резали ее ножом. У животного несколько колото-резаных ран и проникающее ранение в шею.