Происшествия

Полиция разыскивает пропавшую великолучанку

Сотрудниками уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки устанавливается местонахождение Лилии Мусаневой, 1982 года рождения. С 14 апреля 2024 года ее местонахождение остается не установленным. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы: рост 170 сантиметров, плотного телосложения, длинные светло-рыжие волосы, глаза серо-голубые.

Была одета: чёрная куртка с капюшоном, черные брюки, черные короткие сапоги. С собой у нее был рюкзак черного цвета.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Лилии Мусаневой Лилии, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки: (811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 102, 112.