Происшествия

Псковичку подозревают в краже сумки у петербуржцев из квартиры на улице Инженерной

Женщину в Пскове подозревают в краже сумки у петербуржцев из квартиры на улице Инженерной, сообщили Псковской Ленте Новостей в УМВД России по Псковской области.

Вечером 3 мая за помощью к стражам правопорядка обратилась жительница Санкт-Петербурга. Выяснилось, что она с семьей приехала в Псков отдохнуть на майские выходные. Для этого сняли квартиру в доме на улице Инженерной, от туда у них похитили сумку с сотовым телефоном, серебряными сережками, несколькими банковскими картами и другими вещами. Причиненный ущерб составил, по предварительной оценке, около 30 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УМВД России по городу Пскову задержали гражданку, подозреваемую в совершении данного противоправного деяния. Это - ранее судимая псковичка 1983 года рождения. По версии следствия, в вечернее время 3 мая подозреваемая залезла в квартиру через незапертую дверь, похитила из прихожей сумку петербуржцев и попыталась скрыться.