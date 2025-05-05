По факту нападения собаки на ребенка в Гдовском районе организовали проверку

По информации о нападении собаки на ребенка организовали проверку, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.
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По поручению руководителя регионального управления СК России Петра Крупени на основании сведений, опубликованных в средствах массовой информации, начали процессуальную проверку обстоятельств нападения собаки на 3-летнего ребенка.
По предварительным данным, 4 мая в одном из населенных пунктов Гдовского района собака укусила 3-летнюю девочку, причинив рваные раны головы.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе принадлежность собаки конкретным хозяевам. По итогам проверки и выяснения всех фактов примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.