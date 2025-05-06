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Бастрыкин поручил возбудить дело по факту укуса собакой ребенка в псковской деревне

06.05.2025 10:22|ПсковКомментариев: 0

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки на малолетнюю девочку в деревне Ольгино Псковской области, сообщили в Информационном центре СК России.

Фото: 78.ru

По предварительной информации, 4 мая в деревне Ольгино Псковской области агрессивное животное, находившееся на самовыгуле без намордника, набросилось на трехлетнюю девочку во дворе частного домовладения, укусив ее за голову.

Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в хирургическое отделение больницы.

В СУ СК России по Псковской области по данному факту начата процессуальная проверка. 

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене возбудить уголовное дело и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах его расследования.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Источник: Псковская Лента Новостей
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