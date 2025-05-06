Бастрыкин поручил возбудить дело по факту укуса собакой ребенка в псковской деревне

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нападении собаки на малолетнюю девочку в деревне Ольгино Псковской области, сообщили в Информационном центре СК России.
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По предварительной информации, 4 мая в деревне Ольгино Псковской области агрессивное животное, находившееся на самовыгуле без намордника, набросилось на трехлетнюю девочку во дворе частного домовладения, укусив ее за голову.
Пострадавшая в состоянии средней степени тяжести госпитализирована в хирургическое отделение больницы.
В СУ СК России по Псковской области по данному факту начата процессуальная проверка.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Псковской области Петру Крупене возбудить уголовное дело и представить доклад о первоначально установленных обстоятельствах и результатах его расследования.
Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.