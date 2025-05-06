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Печорский суд оштрафовал девушку с двойным гражданством за дискредитацию ВС РФ

Печорский районный суд вынес постановление в отношении гражданки, имеющей гражданство РФ и иностранного государства, фактически проживающей в Республике Крым, по делу об административном правонарушении, связанном с дискредитацией Вооружённых сил РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Согласно материалам дела, девушка, находясь на территории Республики Крым, в групповом чате мессенджера Telegram, используя личный профиль, разместила в открытом доступе информацию, направленную на дискредитацию Вооруженных сил РФ.

Гражданку выявили сотрудники пограничного управления по Псковской области отдела (ПОГК) в города Печоры на КПП «Шумилкино», она следовала из РФ и Германию.

Суд признал гражданку виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ, и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.