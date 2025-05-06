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Почти 150 псковичей пострадали от телефонных мошенников в апреле

07.05.2025 16:37|ПсковКомментариев: 0

В апреле этого года пострадавшими от преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий стали 147 жителей Псковской области. Преступления зарегистрированы практически во всех муниципальных образованиях региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе прокуратуры региона. 

На 7 млн рублей обманули псковичей мошенники : Псковская Лента Новостей / ПЛН

«Противоправными действиями злоумышленников потерпевшим причинён ущерб на общую сумму свыше 43 млн рублей», - отметили в прокуратуре.

Мошенники представлялись сотрудниками правоохранительных органов или работниками банков, сообщали потерпевшим информацию о попытках оформления от их имени кредитов, для предотвращения последствий которых обманутые граждане переводили свои денежные средства на так называемые «безопасные» счета, указанные преступниками. 

Помимо этого, некоторые пострадавшие дополнительно оформляли на свое имя кредиты, денежные средства от получения которых также переводили на указанные якобы «безопасные» банковские счета.

Кроме того, преступниками для обмана использовались такие поводы как продажа различных товаров и услуг, получение дополнительного заработка путем инвестирования, трудоустройство на работу.

Также распространены случаи представления мошенников операторами сотовой связи, которые под предлогом пролонгации договора используют сим-карты получают доступ к счетам потерпевших и в последующем похищают денежные средства.

По всем фактам территориальными подразделениями полиции возбуждены и расследуются уголовные дела.

Источник: Псковская Лента Новостей
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