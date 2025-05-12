Происшествия

Пскович предстанет перед судом за кражу более 12 тысяч рублей с банковской карты

Прокурор города Пскова передал в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который похитил более 12 тысяч рублей с банковской карты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города.

В марте этого года обвиняемый на парковке торгового центра обнаружил спортивную сумку и решил забрать ее себе. Убедившись, что за ним никто не наблюдает, взял сумку и сел в свой припаркованный автомобиль. В сумке последний обнаружил мобильный телефон и банковскую карту, в этот момент он решил похитить денежные средства, находящиеся на банковском счете потерпевшей.

Обвиняемый переставил сим-карту из чужого телефона в свой, с помощью банковской карты потерпевшей зашел в онлайн-приложение банка и изменил пин-код карты. После чего обвиняемый направился к банкомату, сняв более 12 тысяч рублей со счета потерпевшей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.