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Великолукская больница выплатила поставщику свыше 45 тысяч рублей за бездействия главврача

16.05.2025 12:01|ПсковКомментариев: 0

С Великолукской межрайонной больницы взыскали свыше 45 тысяч рублей в пользу индивидуального предпринимателя, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Великих Лук. 

В ходе проверки установлено, что по решению Арбитражного суда Псковской области с Великолукской межрайонной больницы в пользу индивидуального предпринимателя взысканы 1 113 780 рублей задолженности, 24 138 рублей расходов по оплате госпошлины, 21 500 рублей судебных издержек.

Во исполнение решения суда Великолукская межрайонная больница погасила указанные задолженности за счет средств Территориального фонда обязательного медицинского страхования Псковской области.

При этом, как показала прокурорская проверка, имелась причинно-следственная связь между виновным бездействием главного врача больницы и наступившими последствиями в виде причиненного ущерба. Денежные средства, необходимые для оплаты поставленных товаров, на счете больницы имелись, однако своевременная оплата поступившего товара произведена не была. Таким образом, бездействие главного врача привело к тому, что индивидуальный предприниматель был вынужден обратиться в суд с иском о взыскании с больницы задолженности за поставленные товары, расходов по оплате госпошлины и судебных издержек.

По данному факту прокурор направил в суд исковое заявление о взыскании с бывшего главного врача больницы ущерба, причиненного уплатой за счет средств ТФОМС Псковской области расходов по оплате госпошлины и судебных издержек на общую сумму 45 638 рублей, которое рассмотрено и удовлетворено. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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