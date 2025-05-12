Происшествия

Псковичи стали жертвами мошенников и потеряли около миллиона рублей

Некоторые жители региона после общения с незнакомцами не досчитались в общей сложности около миллиона рублей.Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Великих Лук, Пыталово, Великолукского и Себежского районов звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками банковской сферы и других организаций. Они настойчиво советовали своим собеседникам под предлогом необходимости предотвращения попыток несанкционированного оформления на них кредитов и списания денежных средств срочно перевести сбережения на «безопасные счета».

Другим гражданам незнакомцы обещали некие выигрыши, а также бонусы. Кроме того, неустановленные махинаторы, якобы, от имени знакомых попросили пользователей одолжить им денег.

Доверчивые люди поддались на эти и некоторые другие уловки, в результате чего потеряли в совокупности около миллиона рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в рамках возбужденных уголовных дел.