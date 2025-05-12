Происшествия

Росгвардейцы предотвратили хищение алкоголя из торгового центра в Пскове

В Пскове росгвардейцы предотвратили хищение пива из торгового центра в Пское, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

19 мая около 21:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступил сигнал «Тревога» из гипермаркета на улице Яна Фабрициуса в Пскове.

Оперативно прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали двух псковичей 1987 и 1988 годов рождения, которые попытались вынести из магазина спиртные напитки — пиво — без оплаты.

В настоящее время по данному факту проводится проверка, и в отношении задержанных могут быть приняты соответствующие меры.